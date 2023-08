Roberto Contreras dice que no tuvo ninguna alianza con Nasralla y rechaza formar parte del BOC

“Nosotros no teníamos ninguna alianza con el ingeniero Salvador Nasralla, nosotros tenemos una buena amistad con él, con Iroshka (Elvir) con Pedro (Barquero), pero definitivamente nosotros no estamos de acuerdo en ningún momento en marchar con el Partido Nacional en el BOC”, expresó.

“He dicho enfáticamente que no voy a participar en ninguna manifestación del BOC, cuando voy a protestar lo he hecho con huelgas de hambre y las águilas vuelan solas, no vuelan en manada”, apuntó el edil sampedrano.

Roberto Contreras reafirmó que retornará a las filas del Partido Liberal y que ahora trabajará para unir a los diferentes sectores del histórico instituto político.

Pese a que hace algunas semanas apareciera en una fotografía junto a Salvador Nasralla, Pedro Barquero y Julio Montessi (regidor del PSH), Roberto Contreras ha negado que tenga una alianza política con el Partido Salvador de Honduras e incluso ha expresado su deseo de buscar la candidatura presidencial por el Partido Liberal.