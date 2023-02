Redondo convoca a reunión a los jefes de bancada para el lunes 13 de febrero

Al no llegar a consensos entre las difertentes bancadas políticas, la Constitución de la República señala que el proceso de selección de los magistrados se realizá de forma directa o uno por uno, es decir, se sometería a votación cada uno de los 45 magistrados seleccionados por la Junta Nominadora.

El artículo 311 de la Constitución indica que “en caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los magistrados, se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren, tantas veces como sea necesario hasta lograr el voto favorable de las (2/3) dos terceras partes”, es decir 86 votos.



No obstante, según una interpretación del oficialismo, a la fecha no se ha sometido a votación ninguna lista, ya que las mociones fueron desestimadas, por lo que aún no se ha culminado esta etapa.