Rechazan intenciones de crear junta interventora en el MP ante falta de consensos en elección de fiscal

Este 31 de agosto es la fecha límite para elegir al fiscal general y adjunto, ya que se vence el periodo en gestiones de las actuales autoridades en el cargo y a pesar de dos intentos previos, los diputados no parecen tener acuerdos que reúnan los 86 votos que se requieren, según la ley, para nombrar a dos de los cinco candidatos en contienda.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la falta de consensos en Congreso Nacional para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP), algunos líderes políticos han planteado la posibilidad de si que no se elige este jueves al nuevo fiscal general y fiscal adjunto , se nombre una junta interventora , pero esta propuesta ha generado malestar entre varios miembros de la oposición.

El partido oficialista, Libertad y Refundación, propuso en su nómina al abogado Johel Zelaya como fiscal y al también togado Marcio Cabañas como fiscal adjunto; mientras que el Partido Salvador de Honduras (PSH), respaldado por nacionalistas y liberales, mocionó a Cabañas como fiscal general y a Jenny Almendares como fiscal adjunto. Ambas propuestas no alcanzaron la cantidad de votos necesarios en la primera sesión y la reunión convocada para el siguiente día no se llevó a cabo por falta de acuerdos.

Víctor Marín, presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, dijo que en caso de no elegirse un nuevo fiscal general y adjunto, es al director de fiscales a quien le corresponde asumir la batuta, según el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público.

“Esas intenciones de la clase política de una junta interventora no puede ser, es inadmisible para nosotros como servidores, porque ya les aguantamos tanto deterioro, debido a su comportamiento político, que definitivamente no sería aceptable y para eso tendríamos que activar la organización que ya demostramos en la huelga de todos los servidores a nivel nacional. Ese tipo de crisis no la queremos volver a vivir, sin embargo, si toca defender la institucionalidad y el rol que nosotros desempeñamos acá vamos a tener que hacerlo”, argumentó.