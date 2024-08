Rebeca Obando por señalamientos: “Me he sentido políticamente agredida”

“Lo que está haciendo investigado, tenemos 900 jueces, pero iremos poco a poco y esto no se trata de una cacería, no están entendiendo muy mal, aquí lo que se trata es de darle respuestas al pueblo hondureño, para que se tomen las acciones pertinentes y pueda el pueblo sentirse satisfechos”

“Ellos no es que estén bajo presión lo que queremos nosotros es realmente tener a las personas que actúen de forma correcta con los tiempos y los términos en que se deben de realizar las resoluciones, eso sí, hay que presionarlos porque el pueblo hondureño merece justicia y es una justicia pronta porque como dicen la justicia tardía no es justicia”.

“Me siento más que satisfecha por el trabajo que he realizado, no hoy toda mi vida, como persona, como mujer, como madre, como persona que se ha dedicado a estudiar la ciencia del derecho y que no me ha sido fácil, porque cuando una mujer con cuatro hijos tiene que trabajar y a la vez estudiar y graduarse con honores de la universidad no es fácil”, agregó Obando.

“Me he sentido políticamente agredida, se han vertido epítetos, se han vertido descalificaciones sobre mi persona y esto me parece que es una agresión directa en contra de la mujer”, declaró Obando.

La titular del Poder Judicial aseguró que no existe una causal para dimitir de su puesto y consideró que se han hecho las “cosas bien” durante su gestión en la CSJ.

“Aquí se ha estado trabajando arduamente. A cuenta de qué tengo que deponer de mi cargo si no me siento dentro de ninguna causal, solo por hacer las cosas bien, a la gente que trabaja bien las quieren apartar, a los que no están trabajando bien, quieren que estén ahí para que les hagan los mandados”, declaró Obando durante su conferencia de prensa.

Ante las especulaciones por una presunta involucración en el caso de Vallecillo, Obando solicitó al Ministerio Público que se le investigue personalmente, así como su esposo, quien reveló que se encuentra recibiendo un tratamiento médico fuera del país desde hace tres meses.

“No se dejen llevar por especulaciones que jamás nosotros y lo digo con la frente en alto, nunca jamás me van a encontrar a mí o a alguien que esté alrededor mío, haciendo actuaciones incorrectas”, agregó la titular del Poder Judicial.

Del mismo modo, instó a la Fiscalía hondureña para realizar investigaciones de casos de corrupción dentro de la CSJ y reveló que existen otras líneas de investigación de otros casos.

“Le pido al Ministerio Público que haga lo que debe de hacer para llegar hasta las últimas consecuencias, no solamente con este funcionario judicial, sino que con todas aquellas investigaciones que tengo entendido que hay en curso, tendrán que venir las penas, tendrán que interponerse como debe de ser”, declaró Obando.

Además, negó los señalamientos que aseguran que tiene contratados a algunos de sus hijos como asesores del Poder Judicial

“La única persona que me acompaña es el abogado Rafael Melara Murillo, ad honorem, que conste, está trabajando y ayudándome siempre me gusta tener una persona que me oriente; ha sido un profesional capacitado con maestría y no veo por qué no me pueda asesorar ni atender en mis en las cuestiones que yo tenga algún tipo de duda”, explicó la togada.