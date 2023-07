Ramón Sabillón ya había cumplido su ciclo, dice gobierno

Zelaya no quiso ahondar sobre por qué Sabillón Pineda fue sacado del cargo y no Julissa Villanueva, en ese momento directora de la comisión interventora de las cárceles y que sigue como subsecretaria de Seguridad.

Sabillón no aceptó un cargo en el servicio exterior

Sabillón, destituido hace 16 días de su cargo, continúa en el país al no aceptar un nuevo cargo del gobierno en el servicio exterior.

EL HERALDO confirmó que el general tuvo ofrecimientos desde Casa Presidencial para ir al servicio exterior como embajador, no obstante, rechazó la oferta de los altos mandos del Poder Ejecutivo.

El ofrecimiento no fue de su conocimiento, afirmó el canciller Eduardo Enrique Reina, a este rotativo. “Por ahora yo no he tenido ninguna instrucción sobre eso”, confirmó Reina.