¿Quiénes integran la nueva División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas que sustituye a la Dipampco?

Tegucigalpa, Honduras.- La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas.es la nueva institución que sustituirá a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), suprimida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tras la masacre en Corinto, Omoa, que dejó cinco agentes muertos. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad confirmaron que esta nueva institución estará liderada por el comisionado Jorge Daniel Molina como director. La nueva institución estará conformada por una cúpula de oficiales con experiencia en inteligencia e investigación.

Esta unidad será la encargada de sustituir el papel de la Dipampco, aunque con nuevos líderes al mando. De acuerdo con la información oficial, junto a Molina fue nombrada Sulay Ponce como subdirectora de la división, mientras que Cristian Nolasco asumirá el cargo de jefe de operaciones. Por su parte Dora Elvira Rivera Zúñiga será la jefa del departamento administrativo; Darwin Joel Avelar Paz estará a cargo de la división antiextorsión; el comisario Julio Nelson Sierra dirigirá la Unidad Anti Asociaciones Terroristas; y Héctor Efraín Godoy Martínez será el director de la unidad contra el crimen organizado. “El día de hoy asumo esta responsabilidad con profundo sentido del deber y compromiso institucional, y agradezco la confianza que depositan en mi persona y en nuestro equipo”, dijo Jorge Molina. “Quiero ser claro en que la lucha contra las estructuras criminales no se detiene ni un solo día. Las investigaciones continuarán”, agregó el nuevo director de la unidad.