¿Qué lugares visitaron los candidatos presidenciales este sábado?

Tegucigalpa, Honduras.-Los candidatos a la presidencia de Honduras siguen su carrera política visitando varios municipios del país durante este fin de semana. La candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, visitó la ciudad de Comayagua, donde fue recibida por decenas de sus correligionarios. "Comayagua tiene historia de resistencia, aquí hace más de 500 años, nuestros indígenas lencas resistían la invasión de la colonia y luchaban por defender su medio ambiente, su riqueza natural, sus minas, su agua, su territorio, pero finalmente se instaló y luego de la independencia esa Valladolid Santa María de Comayagua, se convirtió en la primera capital de Honduras, por más de 300 años después de la elección de 1824", recordó ante la multitud. "No debemos olvidar que aquí en esta ciudad se dio el primer golpe de Estado a Dionisio de Herrera y lo sacaron de Comayagua, lo encadenaron y llevaron a Guatemala", mencionó la líder de Libre.

"Gracias mujeres, gracias mujeres y gracias jóvenes por estar siempre a la vanguardia de los cambios revolucionarios que impulsa el partido Libre", finalizó su discurso.

Por su parte, el candidato de la Democracia Cristiana, Mario "Chano" Rivera, realizó un llamado desde Puerto Cortés, donde pidió a la población rebelarse electoralmente y votar por un verdadero cambio. "Les digo a esas amas de casa, rebélense, ustedes que van al mercado y todo está por las nubes, rebélense con su voto y vote por la DC que es el único partido alternativo con ideas nuevas", dijo ante sus correligionarios. "Le digo a los obreros que no encuentran trabajo, rebélense electoralmente y voten por Chano y la DC, a los profesionales, rebélense, les digo a todos ustedes que tienen amigos o familiares migrantes que se fueron a Estados Unidos, rebélense, voten en las urnas por un cambio, por algo diferente", pidió. "Yo soy Chano Rivera, yo no insulto, yo no me quedo mudo y tampoco quiero llevar a Honduras hacia el comunismo", finalizó.

Entretanto, el candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, se encuentra en Choluteca, aunque este sábado no realizó un mitin con sus correligionarios, dio a conocer que se reunió con Eber Aplícano, candidato a la alcaldía del municipio sureño. "Con la descentralización, obras como el paso a desnivel que propone Eber Aplícano en Choluteca serán una realidad más rápido", aseguró el candidato en su publicación, que acompañó con un video en el que se le ve paseando por las calles de Choluteca. "Vamos a quitar la burocracia y a darle poder a la gente para que las cosas se hagan, sin esperar al gobierno central", afirmó el candidato nacionalista.

En cuanto a Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, no salió de gira política, pues se encuentra de vacaciones con su familia. Según dio a conocer, se encuentra con sus dos hijos y su esposa Iroshka Elvir en Roatán, donde se le ha visto disfrutando del mar y los delfines. Pese a estar de vacaciones, el candidato no perdió la oportunidad para hacer campaña, aunque sea en redes sociales. "Honduras es un paraíso: playas, montañas y un pueblo que nunca se rinde. No nos falta belleza, solo confianza para valorar lo que somos y lo que podemos lograr juntos. Con el apoyo de líderes como @robertocontrerasmen y el alcalde de Roatán, @ronmcnab.ib construiremos una nación valiente, lista para brillar ante el mundo. ¡Juntos haremos que Honduras sea grande como su gente!", escribió en una publicación que acompañó con imágenes de Honduras.