PSH y Liberales niegan pacto en ratificación del acta con préstamos del CAF

“Primero, no es cierto que haya ningún tipo de negociación. Hemos sido perjudicados por el tripartidismo al querer sacarnos de la contienda... y el Partido Salvador de Honduras realmente no ha hecho ninguna negociación alrededor de la participación”, dijo Mena.

Con un amplio margen cedido por la oposición, diversos analistas no descartan que la ausencia de 14 diputados en la sesión del Congreso Nacional haya estado motivada por posibles negociaciones bajo la mesa para permitir la aprobación del acta legislativa que había generado discordia en el hemiciclo.

La polémica votación terminó empatada 57-57, en medio de un Congreso semivacío. Ante ese escenario, el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, emitió su voto de calidad, inclinando así la balanza a favor de la aprobación del acta en cuestión.

“Para variar, el Congreso sigue siendo un desastre, y lo de ayer (martes) no fue la excepción. Llama mucho la atención la ocurrencia de acciones raras que no son coincidencia. El día anterior hubo una amenaza en cadena nacional, y pese a ello, diputados de Francisco Morazán no aparecieron, y no solo ellos, también sus suplentes”, cuestionó el abogado y analista Jaime Rodríguez.