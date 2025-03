Padres de familia protestan por falta de maestros en escuelas públicas

La razón, es porque no les dan respuesta al nombramientos en el cargo de la dirección, subdirección y secretaría del colegio.

Este año no es la excepción, y a casi dos meses desde que comenzaron las clases, en varios centros hacen falta docentes, tal es el caso del Instituto Central Vicente Cáceres en la capital y el Centro de Educación Básica Leoncio Valle en Comayagua.

Tegucigalpa, Honduras.- Cada año, la falta de maestros en los centros educativos se convierte en un problema para los padres de familia, quienes al no tener una respuesta positiva de parte de las autoridades recurren a protestar.

"Esto no es nuevo, pusieron a la maestra Claudia Elvir, pero al parecer no esta en la nómina, esta trabajando, pero no esta en la nómina, por eso estamos protestando para que nos nombren las autoridades", dijo a EL HERALDO, Glenda Gonzáles, quien es parte de la Asociación de Padres de Familia.

Aunque los padres apoyan a la profesora Claudia, quien por muchos años se ha desempeñado en el centro como docente, lo que buscan es que se nombre a alguien de manera definitiva, sea ella o no.

"Lo que andamos buscando es el beneficio para nuestros hijos, si ellos nombran a otra persona, tendría que ser a otra persona mejor que la profesora Claudia Elvir, porque ella le dio un giro a la institución, y consideramos que la deberían de nombrar a ella", dijo la madre de familia.

Advirtieron que de no tener respuesta, las protestas en el colegio y en la departamental continuarán.

Lo mismo sucede en la Dirección Departamental de Comayagua, que se mantiene tomada por los padres del Centro Leoncio Valle, exigiendo maestros.

"Esto es un problema viejo, siempre venimos a buscar solución y no nos han solventado; ahora el problema es en tercero y cuarto grado, los alumnos llevan ocho días sin recibir clases, porque quitaron la estructura", dijo a medios locales uno de los padres de familia.