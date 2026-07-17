¿Habrá lluvias? Pronóstico del clima para este sábado 18 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El pronóstico del tiempo para el sábado 18 de julio- de 2026 establece condiciones secas y cálidas para la mayor parte del territorio nacional, informó el pronosticador de turno de Cenaos, Jorge Castellanos. Durante la jornada se espera el predominio de ambiente estable en Honduras; sin embargo, en horas de la tarde podrían registrarse lluvias y chubascos débiles dispersos a localmente moderados en sectores de las regiones oriental y norte. El informe señala que estas precipitaciones estarán relacionadas con el transporte de humedad desde el mar Caribe y la presencia de la brisa marina, factores que favorecerán la formación de lluvias en esas zonas del país.

“Durante este día predominarán las condiciones secas y cálidas para la mayor parte del territorio nacional”, indicó Castellanos en el pronóstico emitido para Copeco. El oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, según el reporte meteorológico para este sábado.

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