¿Habrá lluvias? Pronóstico del clima para este sábado 18 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El pronóstico del tiempo para el sábado 18 de julio- de 2026 establece condiciones secas y cálidas para la mayor parte del territorio nacional, informó el pronosticador de turno de Cenaos, Jorge Castellanos.
Durante la jornada se espera el predominio de ambiente estable en Honduras; sin embargo, en horas de la tarde podrían registrarse lluvias y chubascos débiles dispersos a localmente moderados en sectores de las regiones oriental y norte.
El informe señala que estas precipitaciones estarán relacionadas con el transporte de humedad desde el mar Caribe y la presencia de la brisa marina, factores que favorecerán la formación de lluvias en esas zonas del país.
“Durante este día predominarán las condiciones secas y cálidas para la mayor parte del territorio nacional”, indicó Castellanos en el pronóstico emitido para Copeco.
El oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, según el reporte meteorológico para este sábado.
Temperaturas
En Tegucigalpa se prevé una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 18 C°. Para la región central se pronostica una máxima de 33 C° y una mínima de 18 C°.
La región insular tendrá temperaturas entre los 27 C° y 29 C°, mientras que en la región Norte se esperan valores máximos de 33 C° y mínimos de 24 C°.
En la región Oriental se pronostican temperaturas de hasta 33 C° y una mínima de 24 C°. Para la zona Sur se prevé el registro más alto del país, con una máxima de 40 C° y una mínima de 26 C°.
La región Occidental tendrá temperaturas más frescas, con una máxima de 30 C° y una mínima de 14 C°, de acuerdo con el pronóstico de Cenaos.
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