Poder Legislativo sesionará en San Pedro Sula durante Congreso Móvil en noviembre

La jornada se suma a las acciones del Poder Legislativo en San Pedro Sula, donde hace más de un mes sus autoridades inauguraron la primera sede regional de atención ciudadana, ubicada en la colonia Universidad.

La iniciativa busca descentralizar la discusión de proyectos de impacto social y económico y acercar la actividad legislativa a sectores productivos y comunitarios de Cortés.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional trasladará su actividad parlamentaria a San Pedro Sula, Cortés, donde realizará una nueva jornada de Congreso Móvil el martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

La instalación fue acondicionada para facilitar la intermediación directa entre congresistas de distintas bancadas y pobladores del valle de Sula, con el propósito de evitar que dirigentes y ciudadanos tengan que trasladarse hasta Tegucigalpa.

En el marco de esta actividad, la junta directiva se reunirá con los 20 diputados de Cortés para consensuar la cartera de mociones y proyectos que serán sometidos a discusión en el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula.

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El encuentro legislativo será la segunda jornada de este tipo en el período actual, después del primer pleno descentralizado realizado en Danlí, El Paraíso, donde se aprobaron recursos para proyectos de infraestructura, agua potable y salud.

"Este Congreso estará en diferentes partes del país a lo largo de estos tres años que vienen. Estuvimos en Danlí, y la verdad es que fue un éxito la respuesta que se ha dejado al departamento de El Paraíso, a sus 19 municipios, sin andar viendo colores políticos", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

El presidente del Congreso Nacional destacó que el programa "El Congreso en tu Ciudad" mantendrá un recorrido por distintas regiones de Honduras para atender directamente las demandas locales.

Indicó además que la jornada de Congreso Móvil llegará a Comayagua, Yoro, Valle y Choluteca, entre otros departamentos.