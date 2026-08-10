Pobladores de El Merendón rechazan "mesas técnicas" y exigen una pronta delimitación

San Pedro Sula, Cortés.- Miles de familias de El Merendón acordaron este lunes 10 de agosto mantener la zona como reserva y rechazar su cambio a parque nacional, mientras exigen al Instituto de Conservación Forestal (ICF) definir sus límites ante la incertidumbre que viven.

Esta postura surge por las declaraciones de José Armando Ramírez, director del ICF, quien el pasado viernes 07 de agosto anunció la creación de “mesas técnicas” para avanzar en la elaboración del nuevo decreto que regulará el manejo del área protegida de El Merendón.

Además, Ramírez explicó que la decisión fue acordada tras una reunión con la Alcaldía de San Pedro Sula, y representantes de las comunidades de la zona, donde se ratificó que la medición permanecerá sin cambios respecto a la propuesta presentada en 2025.

Dicha medición deja fuera de la reserva a comunidades como El Zapotal, Armenta, El Retiro y Delicias del Norte, entre otras, lo que permitiría a sus habitantes conservar sus tierras y dar continuidad a los proyectos que ya se encuentran en ejecución, entre ellos viviendas impulsadas por ONG, obras de pavimentación, sistemas de agua y otras iniciativas de desarrollo.