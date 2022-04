Ante repunte, Sesal implementará plan de contingencias

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Salud (Sesal) implementará un plan de contingencias ante el posible repunte de casos de covid-19 esperado después del feriado de la Semana Santa.

Así lo confirmó a EL HERALDO el titular de la Secretaría de Salud, José Manuel Matheu, quien indicó que los hospitales y centros de triaje están listos para atender a las personas afectadas por la enfermedad viral en este repunte después del feriado.

De igual forma, Matheu señaló que van a dar un compás de espera para cerrar los centros de triaje que se había anunciado anteriormente.

Lo anterior se debe para que puedan dar respuesta ante una nueva oleada de contagios a causa del virus.

“La gente le ha perdido el miedo al virus, no entiende que es una enfermedad que puede ser mortal, es cierto que la variante es menos agresiva pero no quiere decir que no se siguen muriendo personas, menos pero se siguen muriendo, se necesita que se vacunen”, afirmó el galeno. Llamó a la población que acuda a vacunarse para que no sufran severas complicaciones si se contagian.

En Honduras se han aplicado 12.8 millones de dosis anticovid. De ese total, 5.8 millones recibieron la primera dosis del inmunizante. A su vez, 4.8 millones recibieron la segunda dosis, lo que indica que hay un millón solo con la primera. Mientras que 2.1 millones ya demandó su refuerzo o tercera dosis.

