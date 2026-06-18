Piden investigar denuncia sobre documentos atribuidos a Iroshka Elvir y Milagro González

Tegucigalpa, Honduras.-La dirigente liberal Julia Talbott solicitó una investigación por parte de las autoridades competentes luego de que el canal Cholusat Sur denunciara ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos presuntas irregularidades relacionadas con documentación atribuida a la diputada liberal Iroshka Elvir y a la excandidata a diputada Milagro de Jesús González.

Según la denuncia presentada por el medio, los documentos habrían sido sustraídos de sus oficinas sin cumplir los procedimientos establecidos y sin la autorización del departamento encargado de su resguardo.

La situación fue puesta en conocimiento de Política Limpia para que determine si existieron irregularidades en el manejo de la documentación.

A través de su cuenta en la red social X, Talbott calificó el hecho como preocupante y consideró que podría evidenciar actuaciones realizadas al margen de la ley.

“Este hecho denunciado por Cholusat Sur es preocupante, indica que desde las elecciones internas se actuó aparentemente al margen de la ley y en una completa opacidad”, escribió la dirigente liberal.