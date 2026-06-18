Reporte médico revela lo que ocurrió con la chef Sandra Díaz en la clínica

Añade: "Se le realizó una infiltración en la región posterior del cuello con dexametasona intralesional. La paciente sufrió un desmayo y refirió dificultad respiratoria. Se le tomaron signos vitales: presión arterial de 90/50 mmHg y frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto. Al examen físico presenta pulso débil, frialdad distal, sin cianosis periférica ni central. Se le administró Hartmann a chorro. Se llamó a ambulancia y no hubo respuesta inmediata, por lo que fue trasladada al Hospital Escuela Universitario y, debido a la emergencia, no dio tiempo de hacerle referencia".