Reporte médico revela lo que ocurrió con la chef Sandra Díaz en la clínica

Tras la muerte inesperada de la chef Sandra Isabel Díaz del Valle, salieron a la luz videos del momento en que era atendida en la clínica donde falleció, y además se conoció su reporte médico. Aquí lo que detalla el documento.
En las últimas horas salió a la luz el reporte médico de la clínica privada donde recibió atención la chef hondureña antes de fallecer, donde detalla los síntomas que presentó, los medicamentos que le fueron administrados y las acciones tomadas por el personal sanitario durante la emergencia.
De acuerdo con el documento, Sandra Díaz llegó el miércoles -10 de junio- al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM) aquejando un fuerte dolor en el cuello, acompañado de rigidez cervical y molestias en la parte alta de la espalda.
En el historial clínico también se consignó que meses atrás se había sometido a procedimientos estéticos en otro centro hospitalario.
Según el reporte, la chef se había realizado una abdominoplastia, aumento mamario y una lipotransferencia de grasa a los glúteos entre seis y ocho meses antes. Asimismo, se indicó que posteriormente presentó una infección en una herida quirúrgica, la cual fue tratada con antibióticos.
Ante el cuadro de dolor que presentaba al momento de la consulta, el personal médico le administró varios medicamentos por vía intravenosa, entre ellos tramadol, dexketoprofeno y dexametasona, según detalla el documento.
Posteriormente, se le practicó una infiltración con dexametasona en la región posterior del cuello. Fue en ese momento cuand la paciente sufrió un desmayo y comenzó a presentar dificultad respiratoria.
"Paciente sufrió desmayo y refirió dificultad respiratoria. Se le tomaron signos vitales: presión arterial 90/50 mmHg y frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto. Al examen físico presenta pulso débil, frialdad distal, no presenta cianosis periférica ni central. Se le administró Hartmann a chorro. Se llamó a ambulancia y no hubo respuesta inmediata, por lo que fue llevada al Hospital Escuela Universitario y, debido a la emergencia, no dio tiempo de hacerle referencia", indica el reporte.
Añade: "Se le realizó una infiltración en la región posterior del cuello con dexametasona intralesional. La paciente sufrió un desmayo y refirió dificultad respiratoria. Se le tomaron signos vitales: presión arterial de 90/50 mmHg y frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto. Al examen físico presenta pulso débil, frialdad distal, sin cianosis periférica ni central. Se le administró Hartmann a chorro. Se llamó a ambulancia y no hubo respuesta inmediata, por lo que fue trasladada al Hospital Escuela Universitario y, debido a la emergencia, no dio tiempo de hacerle referencia".
El mismo documento indica que, durante el procedimiento de infiltración, Sandra Díaz manifestó haber sentido un "toque eléctrico" en todo el cuerpo, además de experimentar dificultad respiratoria, situación que llevó al personal médico a sospechar una posible reacción anafiláctica.
Según la documentación médica, se le administró una nueva dosis de dexametasona y un medicamento antialérgico por vía intravenosa mientras era preparada para su traslado de emergencia al Hospital Escuela, donde lamentablemente llegó sin signos vitales.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado oficialmente la causa de muerte de Sandra Díaz del Valle, por lo que caso continúa bajo investigación y será el resultado de la autopsia y de los análisis forenses los que establezcan lo qué ocurrió.