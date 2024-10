Piden a las FF AA no desviar su misión y no favorecer al gobierno de Castro

En ese sentido, indicaron en su pronunciamiento: “recordamos que la propia Constitución establece la necesidad de mantener la neutralidad y rechazar cualquier intento de instrumentalización o politización que busque favorecer una postura o agenda política, especialmente si está al margen de la ley y de proyectos que no promueven una patria para todos”.

En su intervención, considerada como activismo político a favor del partido de gobierno, le pidió a la junta de comandantes conocer el borrador de la ley que no ha sido aprobada en el Congreso Nacional por el rechazo de la oposición.

Tegucigalpa, Honduras.- Los miembros de la XV promoción de oficiales en situación de retiro de las Fuerzas Armadas publicaron un pronunciamiento en el que instaron a las actuales autoridades de la institución a no desviar su misión y evitar favorecer a la agenda política del actual gobierno de Xiomara Castro.

Además, manifestaron que es “fundamental” que no se desvíe la misión “ni se vean comprometidas por intereses ajenos que socaven su integridad, bajo el entendido que todos hacemos un juramento de lealtad a la patria y a la constitución de la República y no a un partido político”

“Hacemos un llamado a todos los hondureños, civiles y militares en activo y reserva, a defender la justicia y la libertad, así como exigir que se respete el rol apolítico y no deliberante de nuestras Fuerzas Armadas”, finaliza el documento.

El pasado 14 de octubre, el exjefe de las Fuerzas Armadas, presentó ante el Ministerio Público una denuncia de persecución política en su contra.

Asimismo, denunció que se pretenden presentar “pruebas falsas” en su contra por casos relacionados a un supuesto desfalco en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y otro relacionado al golpe de Estado de 2009.

“Tengo la información que también quieren involucrarme creando falsas pruebas, ¿por qué?, porque quieren callarme, pero no, yo no me voy a callar porque yo soy una persona bien formada, un soldado que defiende mi país”, afirmó.