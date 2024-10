Denuncian que junta directiva del CN no permitió presentar moción de interpelación contra jefe de las FF AA

1

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció que la junta directiva del Congreso Nacional no permitió que su bancada presentara una moción de interpelación contra el jefe del Estado Mayo Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, durante la sesión realizada el martes 15 de octubre.

“Nos han querido dar el uso de la palabra la bancada del Partido Nacional que la solicitó vía moción de orden para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto”, declaró Zambrano.

El líder nacionalista informó que la moción pretenden que Hernández explique públicamente el “no cumplimiento” al artículo 272 de la Constitución de la República, luego de mostrar apoyo a la cuestionada Ley de Justicia Tributaria.

“Que se presente ante el pueblo hondureño para que le explique por qué no ha cumplido y por qué ha violentado el artículo 272 de la Constitución que establece con claridad que la Fuerza Armada de Honduras son a políticas son no deliberantes y que no pueden andar en esta actividad de acompañamiento a lo que es ideología del gobierno de Libertad y Refundación”, agregó Zambrano.

El congresista calificó la postura de Hernández como un “peligro a la democracia” y advirtió que su accionar pone en peligro la “alternancia del poder”.

“No pueden andar en esta actividad de acompañamiento a lo que es ideología del gobierno de Libertad y Refundación con este accionar ponen en peligro, la democracia ponen en peligro, las próximas elecciones ponen en peligro, la alternancia en el poder”, consideró el jefe de la bancada nacionalista.

En ese sentido, aseguró que hacen el llamado para que se presente al Congreso Nacional para que comparezca ante el pleno y brinde la explicación de su postura a favor de la Ley Tributaria.

“Nos toca al pueblo hondureño, nos toca la oposición política, pedir cuentas y por eso lo llamamos a que comparezca ante el pleno del Congreso para que le dé explicaciones al pueblo”, opinó Zambrano.

Cabe recordar que fue a través de un discurso, Hernández mostró apoyo en la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, algo que fue cuestionado por diversos sectores al no ser una función constitucional de la institución castrense.

“Esa herramienta legal, cómo es la Ley de Justicia Tributaria, dónde nos dimos cuenta de muchas cosas, una de ellas la exoneración, hay 66 mil millones de lempiras al año beneficiando a un grupo reducido, en las matemáticas nos dice, de 10 familias, increíble”, declaró Hernández durante su discurso en los ascensos de las Fuerzas Armadas.