Romeo Vásquez presenta denuncia por persecución política al MP: “No me voy a callar”

Tegucigalpa, Honduras.- El exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, presentó ante el Ministerio Público una denuncia por persecución política en su contra.

Vásquez aseguró que pretenden involucrarlo en casos con ‘pruebas falsas’ en su contra por casos relacionados a un presunto desfalco a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y otro relacionado al golpe de Estado de 2009.

“Tengo la información que también quieren involucrarme creando falsas pruebas, ¿por qué?, porque quieren callarme, pero no, yo no me voy a callar porque yo soy una persona bien formada, un soldado que defiende mi país”.

Sobre el presunto desfalco, Vásquez se defendió y aseguró que la justicia ‘no demostró’ que estaba involucrado en actos de corrupción

“Por el defalco o por un defalco en Hondutel, pero la justicia demostró que eran otros los que estaban involucrados en actos de corrupción y tráfico gris. Tampoco pudieron, eran falsos”, aseguró,

También aseguró que “junto a otros generales, también nos quisieron incriminar en un supuesto golpe de Estado, pero no pudieron, porque es falso”.

El delito que, según el exjerarca militar, pretenden acusarle es el de lavado de activos y según Vásquez, ya hay líneas de investigación abiertas.

“Hoy, después de doce años de no ejercer ninguna función pública, me informan que se me están abriendo líneas de investigación por lado de activos”

Asimismo, el exjerarca militar instó al gobierno, al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a no mancillar su honor el cual aseguró defenderá hasta la muerte.

“Le digo a los comunistas del gobierno, al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia, yo, Romeo Orlando Vázquez Velázquez, general en la Rosa situación de retiro, que mi honor y buen proceder no lo van a mancillar. Lo defenderé, cueste lo que cueste”, agregó.

El exjefe castrense exhortó a la ciudadanía hondureña a estar alerta ante el falso requerimiento fiscal en su contra y afirmó que tiene documentaciones en el país y en el extranjero que demuestra su inocencia.

Por otro lado, exigió a las Fuerzas Armadas que se mantengan de manera neutral y no se alineen con ninguna ideología política.

“Esto es contraproducente para la democracia se están llevando de encuentro el país la juez armada tiene que mantenerse neutral no puede ponerse al lado de nadie ni de la izquierda, ni de la derecha tiene que mantenerse en medio esa es la posición de la Fuerza Armada porque así lo manda la Constitución”, consideró Vásquez.

Hasta el momento no existe un requerimiento formal en contra del exjefe del Estado Mayor Conjunto ni otros exgenerales.