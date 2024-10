Las dos caras de la moneda: Libre y PN tras discurso del jefe del Estado Mayor Conjunto

Para empezar, el artículo 272 de la Constitución de la República señala que las Fuerzas Armadas son una institución esencialmente apolítica, obediente y no deliberante.

Politizado o no, ambas caras de la moneda llegan a un mismo punto: él defiende un interés. A criterio de los líderes nacionalistas, es un interés político, afín a Libre, mientras que los de Libre aseguran que es un interés en pro del pueblo hondureño.

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Es un tema político que no le compete o está defiendo al Estado de Honduras desde un punto de vista militar? Ambas preguntas surgen del análisis de las opiniones de líderes del Partido Libertad y Refundación ( Libre ), y el Partido Nacional (PN), luego de que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, mostrara su respaldo a la controversial Ley de Justicia Tributaria .

Partiendo desde el punto que obedece las leyes y una opinión fuera de los colores partidistas, para el analista Leonardo Pineda se trata de un tema político, pues “es un discurso totalmente politizado donde él se apropia de frases ideológicas, habla de oligarquía, habla de que el enemigo de la democracia son 10 familias, un discurso similar a uno político que se maneja en el país y eso preocupa porque la embestidura no le permite hablar de política”.

En la línea de los profesionales del derecho, para el abogado Rafael Jerez, “el jefe del Estado Mayor Conjunto bien podría ponerse la camiseta del Partido Libre. La constitución es clara, las FF AA no pueden intervenir en temas políticos que corresponden al Congreso Nacional. Lo que Libre tanto señaló a las FF AA, hoy lo aprovecha para montarlos en su proyecto político”.

Desde su mismo ámbito militar, el general en condición de retiro, Isaías Barahona, confirmó que el discurso que brindó Roosevelt Hernández “manda un mensaje equivocado a la sociedad hondureña que genera incertidumbre y confunde. Ese no es el discurso que se acostumbra a mostrar el liderazgo de las FF AA”

Para Gilberto Ríos, dirigente de Libre, “son bastante hipócritas (quienes critican a Hernández), nosotros tuvimos por más de 14 años militares que dieron golpes de Estado, que se manifestaron diariamente en contra del poder ciudadano, el expresidente Zelaya, que atacaron a la resistencia, asesinaron a los nuestros compañeros, defendieron fraudes electorales y un gobierno narcotraficante. Hoy que un jefe de las FF AA hace una reflexión de la carga impositiva que tienen los sectores del país”.

“No cabe ese discurso de la politización, no cabe el discurso que nosotros controlamos las Fuerzas Armadas de que se está aplicando en Venezuela de que paguen impuestos”, mencionó.

Aseguró que si le corresponde, él precisamente está puesto para defender al Estado de Honduras desde el punto de vista miliar, pero no quiere decir que ellos no tengan inteligencia, que no puedan analizar.

Con el mismo pensamiento, José Carlos Cardona, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), es una “locura”, pensar que el discurso del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández sea partidario, “en el marco referencial de la derecha hondureña actual, el ejército solo sirve para dar golpes de Estado y reprimir al pueblo que protesta exigiendo derechos. No es pecado pedir que los ricos paguen impuestos ni querer tener un Estado fuerte que resuelva las necesidades de la población”.

La directora ejecutiva del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Mariana Ríos, felicitó al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, por sus reflexiones, “la historia rescatará su postura digna en defensa de los intereses y derechos del pueblo de #Honduras”.