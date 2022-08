¿Qué culpa tengo que un hijo esté guardando prisión por cosas que no sabía?: “Pepe” Lobo sobre posible extradición

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, se refirió a los rumores de su posible extradición hacia Estados Unidos.

El exmandatario hondureño dijo que estaba listo para cuando la justicia estadounidense lo solicitará y que además no tenía culpa de que su hijo esté cumpliendo condena por nexos con el narcotráfico.

“Que digan lo que quieran, a mí no me importa, yo estoy listo para cuando me llamen, y yo qué culpa tengo que un hijo esté guardando prisión por cosas que no sabía”, mencionó el exgobernante en declaraciones a Radio América.

“Pepe” también recordó que su nombre figura en la Lista Engel y enfatizó que las acusaciones de los narcotraficantes, que pagan condenas en Estados Unidos, son mentiras.

“Ahí estoy yo porque dicen que llegó un narcotraficante y me dio 500 mil dólares y yo le di contratos, mire que mentira, en primer lugar, es falso que me hayan dado $500 mil y en segundo, el presidente no otorga contratos, sino los ministros”, declaró.

El 20 de mayo de 2015, su hijo, Fabio Lobo, fue detenido en Haití por la Administración de Control de Drogas (DEA), seguidamente fue condenado a 24 años de cárcel, más cinco en libertad condicional por conspirar para importar y distribuir cocaína hacia Estados Unidos.

Lobo estaba vinculado a una de las principales organizaciones de narcotraficantes en Honduras, Los Cachiros, misma que acusa a su padre de recibir millonarios sobornos cuando fue presidente (2010-2014), así como desviar fondos públicos y contratos gubernamentales hacia compañías de ese clan.

Lobo Sosa ha negado durante años las acusaciones de que aceptó dinero de la droga de Los Cachiros.

