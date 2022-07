Pepe Lobo dice que Rosa Elena Bonilla debe guardar arresto domiciliario por su estado de salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, manifestó este martes que su esposa, Rosa Elena Bonilla, debe guardar prisión domiciliaria a raíz del estado de salud en el que se encuentra por la muerte de su hijo, Said Lobo, una de las víctimas de la masacre ocurrida el pasado 14 de julio.

Un visiblemente afectado exmandatario hondureño, manifestó que la muerte de su hijo ha sido un duro golpe para toda la familia, indicando además que la situación que actualmente atraviesa la ex primera dama es bastante complicada.

“Ella está bastante complicada, es un hijo que ha perdido de forma inesperada y el Tribunal ordenó una evaluación y se está cumpliendo con esa orden. Todo esto ha sido un golpe muy fuerte para la familia”, indicó Lobo mientras se encontraba a las afueras de las instalaciones de Medicina Forense.

A su vez, el expresidente mencionó que su esposa no está apta para seguir recluida en la cárcel de mujeres en Támara, lamentando la posición de los fiscales detrás del caso.

“Ella debe estar fuera. El otro día escuche a un fiscal diciendo que no hay que mezclar los sentimientos, eso es falso, uno que tiene hijos sabe que duelen y pedir a una madre que sea indiferente no tiene sentido. Si el fiscal que está para defender a la población no puede ver el dolor de los hondureños estamos complicados”, apuntó Porfirio Lobo.

Para culminar, el expresidente Lobo reconoció que las investigaciones en torno a la masacre en la que murió su hijo siguen en proceso, por lo que tiene la esperanza de que se haga justicia.

