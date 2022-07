Joven que se acercó a Said Lobo tras masacre: “Intenté darle primeros auxilios, pero no se pudo”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego que se difundieran imágenes sobre dos hombres acercándose a los cadáveres de los cuatro jóvenes asesinados la madrugada del jueves 14 de julio al salir de una discoteca en Tegucigalpa, en el que falleció el hijo del expresidente “Pepe” Lobo, uno de ellos aclaró que intentaba darle primero auxilios.

Y es que en las redes sociales trascendió que el joven se había acercado con la intención de “bolsear” (robar) las pertenencias de Said Lobo, quien yacía abatido en el suelo del estacionamiento tras ser atacado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Fue en una entrevista a Hoy Mismo que el joven, que no quiso mostrar su rostro por motivos de seguridad, aclaró que él intentó darle primero auxilios porque él está contratado para dar ese servicio en el edificio.

“Lastimosamente dicen que yo lo “bolseé” o algo. Es totalmente falso. Gente, por favor, no inventen cosas que no. Yo soy conocedor de primero auxilios. Yo le brindé primeros auxilios porque tenía pulso”, mencionó.

Asimismo, dijo que él removió las prendas de Lobo para darle una mejor atención pre hospitalaria, asimismo dijo que la intención era moverlo a un hospital, pero “lastimosamente él con la misma sangre se ahogó”.

“Nosotros lo sacamos para llevarlo a un hospital porque había probabilidades, pero lastimosamente no. Lo que me lastima es que digan que uno estaba bolseando y no, yo solo estaba dando primeros auxilios porque todavía tenía pulso” añadió.

“Todo eso duró cuestión de segundos. Yo le quise ayudar pero no se pudo”, dijo el joven quien aseguró que tras el incidente lo llamaron para brindar la atención.

Además aclaró que las imágenes lo muestran llevar el botiquín en la mano y afirmó que uso guantes por motivos de seguridad. “Le puse torniquetes porque tenía hemorragias, pero lastimosamente eso no se pudo”, sostuvo.

De igual forma, confirmó que hay imágenes que muestran que es una mujer la que se muestra en los videos tomando las pertenencias de Said Lobo. En las imágenes difundidas en las redes sociales se escucha que el joven le dice a la víctima: “tranquilo, tranquilo”.