Pedro Amador revela que su cargo le permite hasta ser jugador a tiempo completo

Tegucigalpa, Honduras .- Pedro Joaquín Amador , el funcionario que meses atrás causó revuelo al asegurar que su salario de 109 mil lempiras mensuales no le ajusta, nuevamente se encuentra en el centro de la atención al revelar que es jugador a tiempo completo en un equipo de segunda división.

“Es una faceta que nadie me la conoce, yo jugué en varios equipos y decidí venir a acá (iniciar pretemporada), tengo sangre olanchana y la idea es quedarme aquí”, indicó en la entrevista.

“Aquí estamos en calidad de jugador no de otra cosa”, dijo al ser consultado sobre si su trabajo con el gobierno no era directo, por lo que se excusó señalando que él si trabaja con el gobierno de manera directa, documenta y supervisa -vía llamadas- que se cumpla con su trabajo como Asistente en atención a los Presos Políticos y Sectores Sociales y que para ello cuenta con una amplia planilla y un segundo al mando que lo mantiene informado.

“Nosotros estamos haciendo siempre el trabajo, no importa desde que parte, no tengo ningún problema en eso”, amplió en el minuto 4 del video al tiempo de indicar que su trabajo con el gobierno no solo le da tiempo para estar en el equipo, sino que a la vez también curso dos carreras en dos distintas universidades.