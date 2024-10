Pedro Amador acusa a su sobrino de haber “raptado a su madre”

1

Tegucigalpa, Honduras.- El asistente en atención a los presos políticos y sectores sociales, Pedro Joaquín Amador, desató toda una controversia familiar tras revelar que su madre Clementina lo tiene embargado por alimentos, presuntamente influenciada por un sobrino de él, a quien además señala de tenerla “raptada”.

“Mi madre está secuestrada (...) Él tiene bien manipulada a mi mamá”, manifestó el polémico funcionario de gobierno -con tono de evidente frustración- a través de una entrevista al programa radial La Tarde.

Amador señaló que ni él, ni sus demás hermanos tienen acceso a su madre, por lo que no han podido verla o asistirla, arguyendo que este sobrino, cuya identidad no fue mencionada, no les permite el acceso.

Pedro Joaquín también denunció que su pariente cuenta con un abogado de nombre Daniel Vindel, a quien señaló como “el corrupto”, que protege sus intereses en este conflicto familiar.