“Me han hecho pedazos”: Pedro Amador sobre salario de L 109 mil en el gobierno

En una entrevista con el medio “El Espectador”, Amador manifestó que con las deducciones su salario queda en 98 mil lempiras, pero aseguró que con esta cantidad de dinero no puede cumplir con varias de sus necesidades.

“Gano 109 mil lempiras de salario, me quedan 98 mil (con las deducciones), pero estoy pagando dos préstamos, pago la universidad, alquiler de la casa, entré a la Universidad Pedagógica y me voy a graduar de abogado, y con el embargo que tengo, entonces me han hecho pedazos”, dijo el asistente presidencial.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez en que el también militante del partido Libertad y Refundación (Libre) ha dicho tener problemas económicos a pesar del salario que recibe en el gobierno.

Meses atrás, en una entrevista con un medio televisivo señaló que con el pago de todos sus gastos “solo le sobran 1,000 lempiras”.

Las declaraciones de Pedro Joaquín Amador han recibido un fuerte rechazo por parte de hondureños en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que en base al salario del funcionario, las deducciones deberían de ser mayores.

Asimismo, otros hondureños ironizaron en las plataformas de redes con lo expresado por Pedro Joaquín Amador, recordándole que hay personas que con un mucho menor salario logran hacer frente a todos los gastos.