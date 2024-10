Pedro Amador revela que fue embargado por su madre por pensión alimenticia

Tras revelar la demanda que enfrentó, el funcionario detalló que se sentía un poco molesto por ser el único hijo de once -actualmente nueve, porque murieron dos- en sobrellevar las responsabilidades de su madre.

“Estaba con un embargo, no por hijo, por mi madre, que yo ya venía apoyándola desde hace tiempo”, afirmó Amador durante una entrevista en un pódcast denominado “Punto Joven”.

Pedro Joaquín refirió que tiene la sospecha de que son algunos de sus familiares quienes están detrás de la demanda alimentaria de su madre, arguyendo que ella tiene una avanzada edad como para andar en ese tipo de procesos.

“Lo más triste es que familiares hayan utilizado a mi madre para hacer esa maldad (...) Yo no culpo a mi mamá, mi madre es mi madre, sea como sea. Es una señora de 93 años, ya no puede ni ver”, aseveró el funcionario de gobierno.

Y, aunque Amador dejó entrever que no tiene problemas con hacerse cargo de su progenitora, quien además cuida a uno de sus hermanos con síndrome de Down, sí dejó claro que se molestó por la forma en que ocurrió todo. “No me gustó”, concluyó.