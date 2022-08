Partido Nacional pide ratificar directiva del CN antes de elegir la CSJ

“El ofrecimiento de los votos del Partido Nacional estaría antes de la elección de la CSJ, si llegamos a ese momento y no legalizamos la directiva no volvemos a ofrecer nuestros votos para legalizar la directiva de este CN”.

El presidente del Congreso Nacional afirmó que “La junta directiva del CN no es ilegal y los que buscan hacer ruido están en una posición política y equivocada”, enfatizó Luis Redondo.

Recientemente la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó que la junta directiva del Poder Legislativo, el actual procurador general y el subprocurador son ilegales.

En relación a esas declaraciones, Redondo consideró que la posición de la titular del CNA es personal y no algo institucional, además, reveló que la institución le enviaba cartas donde lo reconocía como presidente del Congreso Nacional.

“Puedo confirmar que de parte del CNA me ha enviado notas como presidente del Congreso Nacional. Yo creo que las posiciones personales son una cosa y las institucionales son otras”, dijo Redondo.

Asimismo, aseguró que quienes no reconocen legalmente la directiva del CN son diputados del Partido Nacional, pero en privado sí lo llaman “presidente”.

“Si usted ve, los que no reconocen la junta directiva son los de Partido Nacional, gente que a mi me manda notas, que me buscan en mi oficina y me dicen presidente en el despacho”, mencionó.

