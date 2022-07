El Partido Nacional no apoyará selección de la CSJ si es politizada por Libre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La bancada de oposición del Partido Nacional (PN), no acompañará la selección de una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), si en la nomina se nombran más de ocho magistrados afines al Partido Libertad y Refundación (Libre).

Los parlamentarios llamarón a las diferentes bancadas del Congreso Nacional a hacer una elección de manera transparente, respetando la indenpendencia de cada poder por el bienestar del país.

El diputado Mario Peréz manifestó que “en un escenario donde Libre pide ocho magistrado jamás vamos estar de acuerdo, no vamos apoyar una corte repartida de esa forma, creemos que es el momento de sentar un punto de quiebre y elegir una Corte Suprema con la mayor independencia posible y con los mejores profesionales”.

Declaró que “no hay que hablar de una repartición si no un sistema de evaluación de manera transparente, con los profesionales con mejores y mayores puntuaciones en sus examenes para tener una corte capacitada”.

En el mismo tema los congresistas del Partido Nacional, enfatizarón que no solamente ellos no apoyarían la determinación de no apoyar la selección de los magistrados de manera politizada, sino todas las demás bancadas del Congreso Nacional.

