Pacientes con esclerosis múltiple piden atención y medicamentos

Sin embargo, muchos de ellos están entre la vida y la muerte ya que no cuentan con dos medicamentos vitales para su tratamiento y estos son de un costo muy elevado.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La esperanza de seguir luchando contra la esclerosis múltiple de un paciente está en descenso cada día al no contar con su tratamiento necesario porque lastimosamente “no hay” en varios hospitales del territorio hondureño.

“Tengo varios pacientes que ya están sufriendo recaídas porque no hay medicamentos, en el Hospital Escuela y San Felipe no hay interferon beta 1a y natalizumab, ni en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), es un desabastecimiento de estos fármacos que ayudan a frenar el desarrollo de la enfermedad”, lamentó.

De acuerdo con lo que informó Sorto, no hay citas para atender a los pacientes, tanto a los que entran en recaídas por falta de medicamentos, como para aquellos que sí cuentan con medicamentos pero que no tienen más recetas y deben asistir al IHSS para que el médico tratante les extienda más recetas en el sistema para que farmacia les dé el fármaco.

Otro de los principales problemas para los pacientes que sufren de esclerosis, y que son afiliados al IHSS, es que no hay resonancias magnéticas ni citas médicas disponibles, estas últimas se están programando hasta noviembre o diciembre de 2023.

“Otra de las crisis es que no hay resonancias magnéticas desde hace tres días, no se encuentra en funcionamiento la máquina para realizarlas y que por medio de este examen es que los médicos pueden conocer el avance o no de la enfermedad”, manifestó.