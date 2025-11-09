“Se mira la picardía”: Oposición denuncia irregularidades en simulacro electoral en Yoro

Yoro, Honduras.- Representantes de los partidos opositores Nacional y Liberal denunciaron presuntas irregularidades durante el desarrollo del simulacro electoral realizado este domingo 9 de noviembre en el municipio de El Progreso, Yoro.
“Los militares no nos querían dejar entrar. Hasta que gritamos y medio protestamos dejaron pasar a nuestra gente”, denunció una militante del Partido Nacional.
La opositora agregó que esperan que las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) “tomen en cuenta todo esto, porque todos somos pueblo y venimos a elegir a la persona idónea, sin importar el color político”.
Cabe recordar que el CNE llevó a cabo este domingo un simulacro electoral en 524 centros de votación a nivel nacional, como parte de los preparativos técnicos para las elecciones generales.
El ejercicio incluyó la custodia y traslado de las maletas electorales, la apertura de mesas, registro de electores, conteo preliminar y transmisión de actas en tiempo real.
En la Escuela Policarpo Bonilla, uno de los centros donde se desarrolló el simulacro en Yoro, los representantes de la oposición afirmaron que el proceso no se realizó de manera correcta ni transparente.
“El malestar es que nosotros venimos con los custodios y no los querían dejar entrar, ni a los del Nacional ni a los del Liberal”, reclamó un representante liberal.
Reclamó que “ya empiezan ellos con sus cosas como en las internas, boicoteando las urnas desde el principio con los custodios, porque ya se mira la picardía de ellos”.
Concluyó afirmando que “el pueblo ya está abriendo los ojos, no está bruto como la vez pasada que las urnas anduvieron en las calles por aquí y por allá, nosotros el pueblo tenemos que estar vivo, si no van a cometer el mismo fraude que en las primarias”.