“Se mira la picardía”: Oposición denuncia irregularidades en simulacro electoral en Yoro

Yoro, Honduras.- Representantes de los partidos opositores Nacional y Liberal denunciaron presuntas irregularidades durante el desarrollo del simulacro electoral realizado este domingo 9 de noviembre en el municipio de El Progreso, Yoro. “Los militares no nos querían dejar entrar. Hasta que gritamos y medio protestamos dejaron pasar a nuestra gente”, denunció una militante del Partido Nacional. La opositora agregó que esperan que las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) “tomen en cuenta todo esto, porque todos somos pueblo y venimos a elegir a la persona idónea, sin importar el color político”.

Cabe recordar que el CNE llevó a cabo este domingo un simulacro electoral en 524 centros de votación a nivel nacional, como parte de los preparativos técnicos para las elecciones generales. El ejercicio incluyó la custodia y traslado de las maletas electorales, la apertura de mesas, registro de electores, conteo preliminar y transmisión de actas en tiempo real. En la Escuela Policarpo Bonilla, uno de los centros donde se desarrolló el simulacro en Yoro, los representantes de la oposición afirmaron que el proceso no se realizó de manera correcta ni transparente.