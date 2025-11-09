  1. Inicio
Desde los centros de votación: así se desarrolla el simulacro electoral 2025

Poniendo a prueba la conectividad, el traslado de maletas, el envío de actas y el funcionamiento de los kits tecnológicos, este 9 de noviembre se lleva a cabo el simulacro electoral

  • 09 de noviembre de 2025 a las 11:25
El Heraldo recorrió varios centros educativos donde se está realizando el simulacro electoral, incluido el Instituto Mixto Hibueras y la Escuela José Santos Guardiola. El ejercicio se desarrolla a nivel nacional, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Según las autoridades, durante esta jornada se están evaluando pruebas de validación biométrica y transmisión de resultados.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Este simulacro permitirá evaluar, a tan solo 20 días de las elecciones generales, el funcionamiento del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
El Heraldo, durante su visita a la Escuela José Santos Guardiola, corroboró que durante este ejercicio también estuvieron presentes observadores internacionales.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
El pleno del CNE, conformado por Cossette López, Marlon Ochoa y Ana Paola Hall, también ha estado atento al desarrollo de este ejercicio, que constituye una fase importante del cronograma electoral.

 Foto: EL HERALDO
Según dieron a conocer las autoridades, un total de 524 centros educativos forman parte del simulacro a nivel nacional.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Además, el simulacro electoral incluirá la apertura de mesas, el registro de electores, el conteo preliminar y el envío de actas en tiempo real.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
En este simulacro se pondrá a prueba todo el mecanismo de transmisión de resultados, es decir, el envío de actas y el funcionamiento de los escáneres.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Muchos centros de votación empezaron a prepararse desde el pasado 8 de noviembre, pero el simulacro inició hasta este 9 de noviembre a las 9:00 de la mañana.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
En este ejercicio, las Fuerzas Armadas también estuvieron incluidas, por su rol de custodiar y vigilar las maletas electorales.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
