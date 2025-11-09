Desde Valle, La Ceiba y Comayagua: simulacro electoral a nivel nacional con más de 500 centros

Varios factores se están poniendo a prueba para evitar cualquier inconveniente el próximo 30 de noviembre. Este 9 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) lleva a cabo el simulacro electoral en un total de 524 puntos a nivel nacional.
En Valle, las maletas electorales comenzaron a ser trasladadas desde el pasado 8 de noviembre, siendo las Fuerzas Armadas las responsables de su custodia.
En Yoro, el simulacro también se desarrolla con normalidad, aunque representantes del Partido Nacional y del Partido Liberal aseguraron que las autoridades no permitieron el ingreso de algunos simpatizantes para observar el desarrollo del proceso.
En El Paraíso también se lleva a cabo el simulacro electoral, que tiene como fin poner a prueba la conectividad, la transmisión de resultados y otros factores importantes del sistema electoral.
Comayagua es otro de los departamentos donde, hasta el momento, todo marcha con éxito. Este importante ejercicio permitirá que las elecciones del 30 de noviembre se desarrollen sin problemas logísticos.
Las Fuerzas Armadas, tal como lo harán en las elecciones generales, también han desempeñado su rol de custodiar y vigilar las maletas electorales.
En La Ceiba, Atlántida, tampoco se reportan problemas durante el simulacro. El ejercicio se está llevando a cabo en 58 centros de votación.
Entre los centros de votación que participan en La Ceiba se encuentran la guardería infantil del barrio El Imán, la escuela Ramón Montoya del barrio La Isla, la escuela Augusto Coello del barrio Inglés, así como los centros de El Higuerito, Armenia Bonito y aldeas aledañas.
En el Distrito Central también se desarrolla este simulacro, siendo el Instituto Mixto Hibueras y la escuela José Santos Guardiola parte de los centros de votación donde se ejecuta el ejercicio.
El simulacro tiene como propósito evaluar el funcionamiento del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), así como la capacidad logística y técnica del CNE para garantizar la agilidad y transparencia en el conteo de votos.
Durante la jornada, se ponen a prueba los equipos tecnológicos, los escáneres para la digitalización de actas, las rutas de traslado del material electoral y la conectividad en zonas con poca cobertura de internet.
Este ejercicio también busca medir la coordinación entre los distintos entes que participan en el proceso electoral, como las Fuerzas Armadas, el personal técnico del CNE y los observadores nacionales e internacionales que supervisan la correcta ejecución del simulacro.