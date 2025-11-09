  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Desde Valle, La Ceiba y Comayagua: simulacro electoral a nivel nacional con más de 500 centros

Con más de 500 centros de votación habilitados, el simulacro electoral se desarrolla a nivel nacional. Aquí los detalles de este ejercicio en varios departamentos del país

  • 09 de noviembre de 2025 a las 12:16
Desde Valle, La Ceiba y Comayagua: simulacro electoral a nivel nacional con más de 500 centros
1 de 12

Varios factores se están poniendo a prueba para evitar cualquier inconveniente el próximo 30 de noviembre. Este 9 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) lleva a cabo el simulacro electoral en un total de 524 puntos a nivel nacional.

 Foto: EL HERALDO-FF AA
Desde Valle, La Ceiba y Comayagua: simulacro electoral a nivel nacional con más de 500 centros
2 de 12

En Valle, las maletas electorales comenzaron a ser trasladadas desde el pasado 8 de noviembre, siendo las Fuerzas Armadas las responsables de su custodia.

 Foto: FF AA
Desde Valle, La Ceiba y Comayagua: simulacro electoral a nivel nacional con más de 500 centros
3 de 12

En Yoro, el simulacro también se desarrolla con normalidad, aunque representantes del Partido Nacional y del Partido Liberal aseguraron que las autoridades no permitieron el ingreso de algunos simpatizantes para observar el desarrollo del proceso.

 Foto: Redes sociales
Desde Valle, La Ceiba y Comayagua: simulacro electoral a nivel nacional con más de 500 centros
4 de 12

En El Paraíso también se lleva a cabo el simulacro electoral, que tiene como fin poner a prueba la conectividad, la transmisión de resultados y otros factores importantes del sistema electoral.

 Foto: FF AA
Desde Valle, La Ceiba y Comayagua: simulacro electoral a nivel nacional con más de 500 centros
5 de 12

Comayagua es otro de los departamentos donde, hasta el momento, todo marcha con éxito. Este importante ejercicio permitirá que las elecciones del 30 de noviembre se desarrollen sin problemas logísticos.

 Foto: FF AA
Desde Valle, La Ceiba y Comayagua: simulacro electoral a nivel nacional con más de 500 centros
6 de 12

Las Fuerzas Armadas, tal como lo harán en las elecciones generales, también han desempeñado su rol de custodiar y vigilar las maletas electorales.

 Foto: FF AA
Desde Valle, La Ceiba y Comayagua: simulacro electoral a nivel nacional con más de 500 centros
7 de 12

En La Ceiba, Atlántida, tampoco se reportan problemas durante el simulacro. El ejercicio se está llevando a cabo en 58 centros de votación.

 Foto: Carlos Molina/ OPSA
Desde Valle, La Ceiba y Comayagua: simulacro electoral a nivel nacional con más de 500 centros
8 de 12

Entre los centros de votación que participan en La Ceiba se encuentran la guardería infantil del barrio El Imán, la escuela Ramón Montoya del barrio La Isla, la escuela Augusto Coello del barrio Inglés, así como los centros de El Higuerito, Armenia Bonito y aldeas aledañas.

 Foto: Carlos Molina/ OPSA
Desde Valle, La Ceiba y Comayagua: simulacro electoral a nivel nacional con más de 500 centros
9 de 12

En el Distrito Central también se desarrolla este simulacro, siendo el Instituto Mixto Hibueras y la escuela José Santos Guardiola parte de los centros de votación donde se ejecuta el ejercicio.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Desde Valle, La Ceiba y Comayagua: simulacro electoral a nivel nacional con más de 500 centros
10 de 12

El simulacro tiene como propósito evaluar el funcionamiento del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), así como la capacidad logística y técnica del CNE para garantizar la agilidad y transparencia en el conteo de votos.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Desde Valle, La Ceiba y Comayagua: simulacro electoral a nivel nacional con más de 500 centros
11 de 12

Durante la jornada, se ponen a prueba los equipos tecnológicos, los escáneres para la digitalización de actas, las rutas de traslado del material electoral y la conectividad en zonas con poca cobertura de internet.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Desde Valle, La Ceiba y Comayagua: simulacro electoral a nivel nacional con más de 500 centros
12 de 12

Este ejercicio también busca medir la coordinación entre los distintos entes que participan en el proceso electoral, como las Fuerzas Armadas, el personal técnico del CNE y los observadores nacionales e internacionales que supervisan la correcta ejecución del simulacro.

 Foto: FF AA
Cargar más fotos