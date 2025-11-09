CNE realiza simulacro electoral en 524 centros de votación rumbo a las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Con 524 centros de votación habilitados, este domingo el Consejo Nacional Electoral (CNE) realiza un simulacro electoral como preparación para las elecciones del próximo 30 de noviembre. La consejera Cossette López publicó en su cuenta de X el pasado 8 de noviembre en horas de la noche: “¡Todo está listo para el Simulacro Electoral 2025 de este 9 de noviembre!”. “Este ejercicio técnico y logístico se realizará en 524 centros de votación, con un alcance del 9.8 % y un procesamiento proyectado de 4,352 actas”, explicó López.

El simulacro incluye varios puntos clave, como la custodia y vigilancia de las maletas electorales, responsabilidad que recae en las Fuerzas Armadas, las cuales también forman parte del proceso. Además, el simulacro electoral incluirá la apertura de mesas, registro de electores, conteo preliminar y envío de actas en tiempo real.

Durante el ejercicio también se comprobará la conectividad de red, la velocidad de transmisión de datos y el funcionamiento de los servidores de respaldo. El ejercicio se desarrollará en varios departamentos del país, según confirmaron las autoridades, y permitirá afinar los protocolos de distribución y custodia del material electoral. Desde el pasado 8 de noviembre, varios centros de votación que forman parte del simulacro comenzaron sus preparativos. Según un video publicado por la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, el personal ha trabajado como si se tratara del día de las elecciones, por lo que este domingo el simulacro se llevará a cabo tal como lo establece el cronograma electoral.

¿Qué se pondrá a prueba?