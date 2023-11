Oposición asegura que el MP no le deberá obediencia a fiscales interinos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público (MP), no le deberá obediencia a fiscales que sean nombrados de manera interina por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, aseguran diputados de la oposición.

“Todos los fiscales del país, todas las Fiscalías no pueden obedecer una sedición ilegal que está cometiendo la Comisión Permanente”, explicó el diputado nacionalista, Tomás Zambrano.

Arguyo que “ese fiscal no puede llegar a dirigir el MP, y no va llegar a dirigir porque no reúne las condiciones Constitucionales para hacerlo”.