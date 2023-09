Olban Valladares: “Jamás una dictadura o un gobierno incapaz tuvo el respaldo de las mayorías”

Tiranía de la minoría

No soy de los que se satisfacen con la caída estrepitosa de la popularidad, la confianza y la esperanza que, en su momento, el pueblo hondureño depositó en un nuevo régimen que borrara, de las páginas de nuestra historia, el oprobioso recuerdo del régimen dictatorial de Juan Orlando. No me satisface, no porque milite en LIBRE, haya botado por Xiomara o esté esperando algún favor, chamba, pasajitos a Orlando o canonjías de esas que se reciben aún sin ser funcionario o empleado público; sencillamente, sufro como hondureño, biennacido, del deterioro, del daño y del desprestigio de nuestra amada Honduras por la cantidad de metidas de extremidades que se suceden cada 24 horas y que hunden, irremediablemente, a nuestro país en los escalones más bajos del desarrollo humano.