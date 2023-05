Nora Maradiaga, exdirectora de Hospital El Tórax: “Procesos de compras directas no fueron eficientes”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La exdirectora general del Hospital “El Tórax”, Nora Maradiaga, informó que la precariedad en insumos que hay en el instituto es desde que se implementó el procesos de las compras directas.

“Desde quitaron el fideicomiso todo se vino a bajo. Los procesos de compras directas no fueron eficientes, nosotros no podemos abastecer el hospital. En los nueve años que yo estuve como directora de este hospital nunca había visto algo así, nosotros más bien no teníamos ni lugar para meter aquel monton de insumos”, manifestó.

A través de una conferencia de prensa, la doctora señaló que ni cambiando de director van a solventar todos los problemas que hay en el instituto.