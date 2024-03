“No se deje tocar por médicos cubanos”: Carlos Umaña a hondureños

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este 5 de marzo el doctor y diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) , Carlos Umaña , recomendó a la población no dejarse “tratar ni operar” por los médicos cubanos .

Además, agregó que si estos médicos extranjeros no entregan el papeleo correspondiente, solo tienen 3 meses para quedarse, porque de lo contrario se volvería ilegal su permanencia en el país.

“Yo estoy recomendando a la población que no se dejen tratar ni operar todavía, porque hasta el día de hoy no han presentado su documentación ante el Colegio Médico”, expresó Umaña.

“Si estos médicos se quedan más de tres meses, es ilegal, constituirá intrusismo de la profesión médica y lamentablemente se tendrán que poner las denuncias ante el Ministerio Público”, dijo Umaña.

Asimismo, puso de ejemplo un caso hipotético: “No puedo ir a ningún país del mundo a ejercer la medicina sino compruebo que tengo 33 años de ser anestesiólogo, estudié en Guatemala, Honduras, Estados Unidos; me hacen un examen de admisión y posteriormente me dan una licencia para ejercer, de lo contrario no se puede”.