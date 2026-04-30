Nicolas Bidault como representante del PMA en Honduras y refuerza apoyo agrícola

Tegucigalpa, Honduras.- El nuevo representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Honduras, el francés Nicolas Bidault, reafirmó el compromiso del organismo con la resiliencia agrícola y social en el país centroamericano.

Tras presentar sus cartas credenciales a la canciller hondureña, Mireya Agüero, el diplomático manifestó su "disposición de trabajar estrechamente" con las autoridades hondureñas para impulsar "soluciones sostenibles" que protejan a los sectores "más vulnerables" y fortalezcan la resiliencia en los sectores agrícola y social.

Durante la ceremonia diplomática, que se celebró en la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tegucigalpa, Bidault destacó la "importancia estratégica" de la alianza entre el Gobierno de Honduras y el organismo de las Naciones Unidas para enfrentar los desafíos nutricionales actuales, señaló en un comunicado el PMA.