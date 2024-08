Muere Oswaldo Ramos Soto, diputado vitalicio y exrector de la UNAH

En 2002, Oswaldo Ramos Soto, junto a dos diputados más, fueron nombrados diputados vitalicios del Congreso Nacional por su trayectoria política, pues fungió como parlamentario desde 25 de enero de 2006 al 25 de enero de 2022.

El Congreso Nacional aprobó la moción durante una reunión virtual -por las restricciones que aún existían por la pandemia- con una votación de 71 diputados y con la dispensa de dos debates.

Según informó el diputado nacionalista, Tomás Zambrano, el nombramiento de Oswaldo Ramos Soto como diputado vitalicio no afectaba las arcas del Estado, pues no iba a recibir un sueldo y no podía votar, solo podía ejercer su opinión sobre los temas a tratar, pues era uno de los diputados más experimentados.