Muere el poeta del periodismo, Salomón Salguero Banegas

Cada mañana, en los reportes de la zona norte, la voz de Salguero se escuchaba en la capitalina Radio HRN. Después de cada noticia bien estructurada, se despedía con su característico lema: “Les informó, Salomón Salguero.”

De acuerdo con la información, Salguero Banegas presentaba desde hace varios meses un deterioro en su salud, lo que finalmente le provocó la muerte de manera natural.

Sulaco, Yoro.- El periodismo hondureño está de luto tras que se informara, la madrugada de este miércoles, el fallecimiento del poeta del gremio, Salomón Salguero Banegas , a los 83 años de edad.

Salomón Salguero: “Estuve reporteando en medio de tiroteos en la Guerra del 69”

El “Poeta”, como cariñosamente se le conocía, nació el 6 de agosto de 1942 en Sulaco, Yoro. Es recordado en el gremio como un periodista de vocación y de corazón.

Era padre de tres hijos (Ernesto, Isabel y Lesbia) y durante muchos años se desempeñó como corresponsal de Radio HRN, donde su voz y su estilo inconfundible se convirtieron en un referente del periodismo responsable y humano.

En 2019, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) le otorgó el Premio Álvaro Contreras, el máximo galardón que se concede a un periodista en el país.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el CPH expresó su pesar mediante un emotivo mensaje:

“Hoy nuestros corazones se sienten tristes y acongojados por la pérdida irreparable del Poeta Salomón Salguero Banegas, un periodista ejemplar tanto en su vida personal como profesional, un gremialista nato que siempre demostró fidelidad y cariño a su Colegio de Periodistas.

Nuestro amigo y compañero nos deja, pero su memoria y sus acciones como persona y profesional quedarán siempre con nosotros. ¡Vuela alto, querido poeta!”

El expresidente del CPH y director de Radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez, también lamentó el fallecimiento de Salguero, a quien calificó no solo como un excelente periodista, sino también como un ser humano extraordinario.