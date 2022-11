Familiares y figuras públicas dan último tributo a Ramón Custodio López

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras finalizar la misa de cuerpo presente del icónico “defensor de los derechos del pueblo” Ramón Custodio López, alrededor del mediodía de este jueves era trasladado al camposanto para ser sepultado por su familia y connotadas figuras públicas de Honduras.

La misa fue dirigida por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez en la básilica de Suyapa y el hijo de Custodio leyó una carta de amor a su padre.



A este mismo evento religioso asistieron familiares, políticos, periodistas y amigos.

Tras finalizar la misa, el cuerpo de Custodio fue trasladado a Jardines de Paz Suyapa de la capital donde se le dará el último adiós.



