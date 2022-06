Hay 1.5 millones de hondureños sin vacuna anticovid

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Han transcurrido casi 27 meses de la pandemia de covid-19 y todavía hay 1,508,460 hondureños que no reciben ninguna vacuna.

Esa conducta irresponsable puede provocarles una infección grave e incluso la muerte.

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) estableció una meta de vacunación de 7,575,148 personas mayores de cinco años de edad.Hasta ahora se han inoculado con una dosis 6,066,688 hondureños, lo que representa una cobertura del 80%.

A su vez, 5,138,770 recibieron la segunda dosis anticovid, es decir, una cobertura del 68% respecto a la meta.

Lo anterior significa que 927,918 personas solo se aplicaron la primera dosis pero no volvieron por la segunda cuando les correspondía.

Pese a que la cantidad de no vacunados es significativa, la reducción de casos y muertes a causa del virus se ha visto reflejada a nivel nacional.

“La viruela del mono no debe tener a la gente tensa, más tensión sigo teniendo por el covid-19 porque la gente no está acudiendo a vacunarse para evitar su propagación, todavía no se ha eliminado del mundo”, manifestó José Manuel Matheu, titular de la Secretaría de Salud.

A nivel nacional hay 22 personas ingresadas a centros asistenciales por complicaciones de la enfermedad viral, un 3% de ocupación hospitalaria.

