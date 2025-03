Médicos dejan hoy y mañana salas del Hospital Escuela por atrasos de pago

Darío Zúniga, presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Escuela, dejó claro que las manifestaciones de los últimos días es por la falta de pago. William Mejía, especialista en Urología, recordó a las autoridades del HE y de la Sesal que ellos tienen compromisos económicos que cumplir.

Son tres meses de salario que les adeudan y a pesar de que desde el lunes anterior están reclamando, las autoridades del HE ni de la Secretaría de Salud (Sesal) han brindado una respuesta.

Tegucigalpa, Honduras.- Los médicos del Hospital Escuela (HE) cumplieron ayer cinco días de protesta por la falta de pago .

Los especialistas y residentes sostienen que mientras no haya respuesta las protestas continuarán.

A esa exigencia se sumaron los médicos de San Pedro Sula, específicamente del Hospital Mario Catarino Rivas, quienes tampoco han recibido su salario.

No obstante, los médicos especialistas y residentes adelantaron que hoy y mañana no atenderán en sus salas en el Hospital Escuela. Esa situación será un problema para decenas de personas que acuden a ese centro hospitalario del país al no poder recibir asistencia médica.