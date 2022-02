$!Marco Midence defiende su gestión en Finanzas, ante informe de Rixi Moncada

Informe:

Moncada inició diciendo que el Presupuesto General de la República aprobado para el año 2022 es falso, pues no se parece a lo que ella encontró en las arcas del Estado, incluso, halló indicios de corrupción por todas partes, no solo en las asignaciones hechas a las instituciones, sino en los contratos y fideicomisos.



“El presupuesto es un presupuesto falso y fuente de corrupción. Es de 308 mil millones de lempiras, fue formulado y aprobado por el régimen en diciembre del año pasado después de perder las elecciones, incluyó programas y proyectos sin financiamiento ni estudios y no cabe ninguna duda que fue hecho de manera impúdica y descarada, sabiendo que a partir del 27 de enero comenzaba la nueva administración que requería de su propio presupuesto para el desarrollo del programa por el cual votó el pueblo hondureño. El presupuesto de 2022 es una calca de los últimos 12 años, un instrumento que solo ha servido para empobrecer al país”, aseguró.



