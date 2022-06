Marco Bográn buscará demandar al Estado y dice que si lo indemnizan con el doble lo devolverá al pueblo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Marco Bográn, sentenciado a 10 años con 11 meses por la compra hospitales móviles durante la pandemia del covid-19 en Honduras, brindó una entrevista donde argumentó que las personas que orquestaron la adquisición de los hospitales siguen libres y tiene en mente demandar al Estado para resarcir daños hacia su persona.

Bográn adujo que fueron seis altos funcionarios del gobierno anterior quienes deben responder ante la justicia y no él, eso sí, sin decir quiénes son.

“Quienes deben ser investigados y encausados como debería estar yo son esos seis altos funcionarios que recibieron una transferencia internacional del proveedor. ¿Quiénes son? No lo sé. El fiscal Chinchilla no dio los nombres, lo que sí confirmó es que yo no estoy en esos seis”, dijo Bográn a Canal 11 desde la prisión.

Con respecto a la demanda internacional, comentó que “yo voy a presentar mi demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y voy a condenar al Estado de Honduras y lo que hoy el Estado de Honduras me quiere cobrar me lo va a tener que resarcir, pero no quiero llegar a ese punto porque amo mi país”.

“Es más, si el Estado me pagara el doble de lo que me quiere cobrar, yo lo reparto de regreso al pueblo, no por medio del Estado, sino a través de cada mujer dueña de familia”, agregó.

Siguiendo la línea de los seis altos funcionarios y la compra de los hospitales, pormenorizó: “Le dijeron (a Axel López) si no nos haces la transferencia a nosotros seis no te recibimos los hospitales, porque los hospitales venían en barco y yo ya estaba fuera de mi puesto, yo renuncie el 27 de junio, el primer barco que vino con los primeros dos hospitales el de Tegucigalpa y San Pedro Sula vino en julio del 2020, yo ya no estaba”.

Asimismo le mandó un mensaje a la presidenta Xiomara Castro y enfatizó que buscará la manera en que paguen daños hacia su persona.

“¿Qué puede hacer este gobierno? Invito a la presidenta que derogue la Ley de Privación de Dominio, la Ley Reo Sin Condena y que exhorte al Poder Judicial que siga al pie la letra la Constitución de la República y los tratados, con eso se evita la presidenta la condena que le va a venir al Estado de Honduras mía, porque yo voy a presentar mi demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que Honduras me quiere cobrar me lo va a tener que resarcir en público”, cerró.

Sumado a los años de prisión, Bográn deberá realizar el pago de una multa por una cantidad igual al valor de lo defraudado que asciende L. 1,475,921,298.82; aunque su abogado dijo que se encontraba en “calamidad doméstica” y no tenía esa cantidad de dinero.

El exdirector de la extinta Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) empezó a enfrentar en la reciente semana otro caso legal, ahora por la compra de mascarillas durante el inicio de la pandemia del covid-19.

En el caso de los hospitales el exfuncionario fue sentenciado por encontrarle culpable del delito de fraude agravado.

