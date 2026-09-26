Lluvias y chubascos marcarán el clima de Honduras este domingo 27 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- La convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, además de la formación de una vaguada, generará un incremento de la nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados este domingo 27 de septiembre en gran parte de Honduras.

Mario Centeno, pronosticador de turno de Cenaos, informó que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y que los mayores montos se registrarán sobre las regiones occidental, central y sur del territorio nacional.

"Persiste la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico y también tenemos la formación de una vaguada", explicó Centeno.

El pronosticador detalló que estas condiciones "nos estarán generando un incremento en la nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica para la mayor parte del país".

De acuerdo con el pronóstico, los mayores montos de lluvia se presentarán sobre las regiones occidente, centro y sur de Honduras.