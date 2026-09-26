Lluvias y chubascos marcarán el clima de Honduras este domingo 27 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- La convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, además de la formación de una vaguada, generará un incremento de la nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados este domingo 27 de septiembre en gran parte de Honduras.
Mario Centeno, pronosticador de turno de Cenaos, informó que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y que los mayores montos se registrarán sobre las regiones occidental, central y sur del territorio nacional.
"Persiste la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico y también tenemos la formación de una vaguada", explicó Centeno.
El pronosticador detalló que estas condiciones "nos estarán generando un incremento en la nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica para la mayor parte del país".
De acuerdo con el pronóstico, los mayores montos de lluvia se presentarán sobre las regiones occidente, centro y sur de Honduras.
En cuanto a las condiciones marítimas, Centeno indicó que el oleaje en el mar Caribe será de 1 a 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca alcanzará de 2 a 4 pies de altura.
Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 29 °C y una mínima de 18 °C. En la región central, la máxima será de 32 °C y la mínima de 20 °C.
En la región insular se espera una temperatura máxima de 31 °C y una mínima de 26 °C. Para la región norte, el termómetro alcanzará una máxima de 33 °C y una mínima de 23 °C.
En la región oriental se prevé una temperatura máxima de 32 °C y una mínima de 19 °C. Mientras, en la región sur se registrará la temperatura máxima más alta del país, con 35 °C, y una mínima de 25 °C.
La región occidental tendrá una temperatura máxima de 29 °C y una mínima de 16 °C, de acuerdo con el pronóstico.
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