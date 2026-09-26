Zonas de Honduras afectadas por los cortes de energía eléctrica este domingo 27 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de la capital y San Pedro Sula no tendrán energía eléctrica este domingo 27 de septiembre debido a los cortes de energía.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que los cortes se deben a los trabajos de mantenimiento en las zonas a continuación enlistadas.
Colonia Altamira, parte del barrio Guadalupe, parte de colonia Alameda, Lavandería Festival y las zonas aledañas.
Parte del Cerro Juana Laínez, colonia Quezada, Bombas del Sanaa, Graficentro Editores, Canal 11, Larach & Cía, Edificio Plaza Miramontes, Edificio R-Media y las zonas aledañas.
Parte del Cerro Juana Laínez, Serna, Parque de Pelota Lempira Reina, El Birichiche, colonia Miramontes, colonia Elvel, Elvel School y las zonas aledañas.
De 8:30 am a 5:30 pm en San Pedro Sula
Colonia Tara, colonia Colvisula, colonia los Zorzales, colonia los Álamos, residencial Villas Matilda, residencial El Barrial, colonia Villas San Antonio, Edificio Igvanas Tara, Telesistema Hondureño, UTH, Injupemp, Altia, Altara, Unitec, Extractores Fuentes.