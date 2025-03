Libre pretende cambiar las reglas del juego a cuatro días de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras. -El representante del partido Libertad y Refundación (Libre) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, pretende cambiar las reglas del juego establecidas en la Ley Electoral a solo cuatro días de las elecciones primarias.

A través de un oficio, Ochoa propuso a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall que las actas que no lleguen validadas con el sistema biométrico sean retenidas y no computadas al momento en que el CNE divulgue el primer resultado preliminar de los comicios, sino hasta días después de culminada la elección.

“Propongo que, en concordancia con los acuerdos adoptados previamente y como medida para garantizar que los resultados divulgados sean un fiel reflejo de la voluntad popular, en el Pleno adoptemos de manera urgente y oportuna el acuerdo de no divulgar las actas de cierre de aquellas Juntas Receptoras de Votos (JRV) donde no se haya utilizado el biométrico”, señaló en su propuesta el consejero Ochoa.

Advirtió que “permitir que las actas de cierre de las JRV donde no fue utilizado el biométrico sean divulgadas como resultados preliminares, vulnera la integridad de los datos que debemos presentar desde las 8:00 p. m. del 9 de marzo”.

La propuesta fue rechazada por la consejera presidenta del CNE, Cossette López, representante del Partido Nacional.

“Esperar el retorno de las maletas me parece bastante peligroso, reduce la efectividad del TREP, que es un mecanismo para lidiar con la incertidumbre la noche de las elecciones. No me parece correcto esperar cuatro o cinco días porque estaríamos volviendo a un escenario similar al de las primarias de 2021, cuando pasó mucho tiempo para conocer los resultados”, advirtió López.

A su juicio, “la retención de actas da pie a pensar que se está favoreciendo a alguien o perjudicando a otra persona”.