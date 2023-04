Ley de Justicia Tributaria degradará calidad de las empresas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Ley de Justicia Tributaria no solo repercutirá en la pérdida de empleos y cierre de empresas , sino que también provocará la degradación de la calidad de las unidades económico-sociales que operan en el país al extremo de la informalidad.

“Definitivamente toda esta Ley de Justicia Tributaria no hay ninguna propuesta allí para apoyo a las micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), no hay ningún incentivo a la formalización de la informalidad que es mucho más grande y eso realmente representa una gran pérdida para el gobierno que no está atendiendo este sector”, agregó. Las observaciones preliminares a las disposiciones y alcances del referido decreto promovido por el Poder Ejecutivo que elaboró la iniciativa privada remarca que cerca de 41,000 mipymes que se encuentran acogidas al régimen de Zona Libre (Zoli) -y que estaría siendo derogado- corren peligro de desaparecer.