Legalidad de la directiva del CN sí será conocida por la Sala Constitucional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolverá los 14 recursos de inconstitucionalidad relacionados con la Ley de Amnistía Política que aprobó el Congreso Nacional (CN) en febrero.

Dentro de esos recursos existe uno interpuesto por la jueza Karla Romero, donde pide que la Sala se pronuncie en torno a la legalidad de la junta directiva del CN.

Por tal razón, los cinco magistrados de la Sala deberán responder cada una de las interrogantes planteadas en el recurso, entre ellas algunas sobre la legalidad y legitimidad de Luis Redondo al frente del Poder Legislativo.

El Poder Judicial respondió al Congreso, pues desde ese poder del Estado consideraron que sería injerencia una declaración en torno a la legalidad de la junta presidida por Redondo.

“La Sala de lo Constitucional deberá dar en su momento respuesta fundamentada a las consultas de los peticionarios, cumplir con esa responsabilidad no es ‘injerencia’, como lo señala la red social del Congreso Nacional, es simplemente cumplir con lo establecido en la misma Constitución”, señaló el Poder Judicial.

Agrega que “atribuir intereses o maniobras aviesas a esta función constitucional, propia del equilibrio que se espera en una democracia, es desfigurar la misma Constitución que se pretende defender”.

En tanto, el titular del Congreso Nacional se refirió a la labor de la Sala y consideró que no pueden pronunciarse sobre la legalidad de su junta. “La Sala de lo Constitucional puede pronunciarse sobre cualquier decreto de ley, pero debe ser sobre aquello que se le pregunta directamente, no sobre asuntos que no se le consultan”, aseveró Redondo tras señalar que ninguno de los 14 recursos tiene contenido sobre la directiva del Legislativo.

Hasta el momento la Sala no ha pactado fecha para resolver los 14 recursos.

